El Govern se muestra "satisfecho" de que la Conferencia de Presidentes aborde "principales problemáticas" de Baleares

Estarellas lamenta que no haya fecha cerrada: "Es posible que el Gobierno no cumpla con su palabra y no se convoque antes de que acabe este año"

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas del Govern, Antònia Maria Estarellas, se ha mostrado "satisfecha" de que la Conferencia de Presidentes aborde la reforma de la financiación, la crisis migratoria, la falta de profesionales sanitarios y la vivienda, puesto que representan "algunas de las principales problemáticas" de Baleares.

Así lo ha señalado este lunes la consellera tras participar en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes que ha tenido lugar en el Ministerio de Política Territorial, en Madrid, y que ha sido presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria democrática, Ángel Víctor Torres.

Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, Estarellas ha estado acompañada por el resto de consejeros de presidencia de las comunidades y ciudades autónomas que, como las Islas, han pedido en varias ocasiones la convocatoria de la Conferencia de Presidentes al Gobierno.

Desde el Govern reiteran la necesidad de convocar esta conferencia, subrayando que es el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno y los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas, que establece la obligación de tratar los asuntos que soliciten al menos diez comunidades o ciudades autónomas. "Entendemos que los asuntos que afectan a todos, se tienen que decidir entre todos y no de manera bilateral", ha insistido Estarellas.

Igualmente, ha lamentado que el Gobierno de España no haya comunicado cuál será la fecha exacta de la Conferencia de Presidentes que está previsto celebrar el mes de diciembre en Cantabria.

En esta línea, la consellera balear, así como consejeros de presidencia de otras comunidades y ciudades autónomas, han pedido expresamente que este lunes se cerrara la fecha de la conferencia. No obstante, ha criticado Estarellas, la demanda no ha sido respondida.

"Preocupa porque es posible que el Gobierno de Pedro Sánchez no cumpla con su palabra y no se convoque finalmente la Conferencia de Presidentes antes de que acabe este año", ha indicado.

Con todo, ha recordado que comunidades y ciudades autónomas han presentado recursos ante el Tribunal Supremo porque el presidente del Gobierno no ha convocado la reunión cuando, a su parecer, "hay problemas que se tienen que abordar ya, sin más demora", como son la reforma de la financiación, la crisis migratoria o la vivienda.