El Govern nombra a Isabel Febrer nueva directora general de Coordinación y Cooperación Local

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el nombramiento de Isabel Febrer Gelabert como nueva directora general de Coordinación y Cooperación Local.

Nacida en Manacor en 1970, es licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y ha ejercido como abogada por cuenta propia, según ha apuntado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Además, Febrer ha desarrollado una amplia trayectoria en la administración pública, especialmente a nivel local, donde ha sido regidora y jefa de personal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Manacor. También ha sido consellera electa del Consell de Mallorca del 2019 al 2023.

Igualmente, ha sido directora general de Interior y Emergencias del Govern. Su compromiso municipalista y su experiencia refuerzan el objetivo del Govern de potenciar la coordinación y la cooperación entre administraciones para garantizar una gestión más próxima y eficaz, ha destacado Costa.