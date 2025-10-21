El Govern organiza una jornada de marketing digital para explotaciones agrarias

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha organizado una jornada formativa de introducción al marketing agroalimentario, bajo el título 'Marketing con raíces', que tendrá lugar el 27 de octubre, de 09.00 a 14.00 horas, en el espacio Francesc Quetglas.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el objetivo de esta formación es acercar las herramientas del marketing digital al sector agrario para ayudar a los productores locales a mejorar la comercialización de sus productos, reforzar su identidad de marca y conectar de forma más directa con los consumidores.

El acto será inaugurado por el conseller del ramo, Joan Simonet, y contará con las intervenciones de expertos en comunicación, marketing y análisis de mercados, quienes ofrecerán formaciones prácticas sobre cómo crear una estrategia de marketing paso a paso.

"El marketing es una herramienta clave para que los productores puedan comunicar de manera efectiva los valores añadidos del producto local y mejorar sus condiciones de comercialización. Con esta jornada queremos dotar a los agricultores y elaboradores de recursos para mejorar el posicionamiento comercial de sus productos frente a otros que llegan de fuera de las Islas", ha afirmado el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés.

Llabrés ha destacado que esta iniciativa "pretende dar un paso más en la profesionalización del sector, integrando la innovación y la comunicación como ejes para reforzar la identidad de las marcas agroalimentarias de Baleares".

El programa incluye ponencias sobre las bases del marketing agroalimentario, la identidad y el valor del producto, el conocimiento del consumidor y la creación de un plan de marketing personalizado. También se prevé un espacio para el desayuno con producto local, como muestra del compromiso con la promoción de los alimentos de proximidad.