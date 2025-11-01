El Govern participa en el VI Foro de Responsables Autonómicos de Digitalización celebrado esta semana en Galicia

El Govern balear participa en el VI Foro de Responsables Autonómicos de Digitalización celebrado esta semana en Galicia - CAIB

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha participado en el VI Foro de Responsables Autonómicos de Digitalización celebrado esta semana en Galicia.

En una nota de prensa, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha informado que el Govern, a través de la Dirección General de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico, participó los días 29 y 30 de octubre en el VI Foro de Responsables Autonómicos de Digitalización, organizado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) en la ciudad de A Coruña.

El encuentro reunió a los principales responsables autonómicos en materia de transformación digital, junto a representantes del Gobierno de España y de organismos nacionales, para abordar los retos comunes en la modernización tecnológica de las administraciones públicas.

El director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico del Govern balear, Xisco Cánovas, representó a las Baleares en este foro, aportando la visión y las líneas de trabajo que el Govern está impulsando en materia de transformación digital, gobernanza tecnológica y desarrollo del talento TIC. Durante las sesiones, Cánovas intervino en los debates centrados en el factor humano en la administración digital, así como en los modelos de financiación y cooperación interadministrativa que permitan avanzar hacia una digitalización sostenible, segura y orientada al ciudadano.

"La transformación digital solo tiene sentido si pone a las personas en el centro. Desde Baleares estamos trabajando para consolidar una administración más ágil, eficiente y cercana, que aproveche la tecnología como motor de servicio público", señaló el director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico.

Con la participación en este foro, el Govern balear refuerza su compromiso con la colaboración entre comunidades autónomas y con el impulso de una estrategia digital pública innovadora, centrada en las personas y en la mejora de los servicios públicos.