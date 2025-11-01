El Govern participa en el VI Foro de Responsables Autonómicos de Digitalización celebrado esta semana en Galicia

Publicado: sábado, 1 noviembre 2025 11:29

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha participado en el VI Foro de Responsables Autonómicos de Digitalización celebrado esta semana en Galicia.

En una nota de prensa, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha informado que el Govern, a través de la Dirección General de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico, participó los días 29 y 30 de octubre en el VI Foro de Responsables Autonómicos de Digitalización, organizado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) en la ciudad de A Coruña.

El encuentro reunió a los principales responsables autonómicos en materia de transformación digital, junto a representantes del Gobierno de España y de organismos nacionales, para abordar los retos comunes en la modernización tecnológica de las administraciones públicas.

El director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico del Govern balear, Xisco Cánovas, representó a las Baleares en este foro, aportando la visión y las líneas de trabajo que el Govern está impulsando en materia de transformación digital, gobernanza tecnológica y desarrollo del talento TIC. Durante las sesiones, Cánovas intervino en los debates centrados en el factor humano en la administración digital, así como en los modelos de financiación y cooperación interadministrativa que permitan avanzar hacia una digitalización sostenible, segura y orientada al ciudadano.

"La transformación digital solo tiene sentido si pone a las personas en el centro. Desde Baleares estamos trabajando para consolidar una administración más ágil, eficiente y cercana, que aproveche la tecnología como motor de servicio público", señaló el director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico.

Con la participación en este foro, el Govern balear refuerza su compromiso con la colaboración entre comunidades autónomas y con el impulso de una estrategia digital pública innovadora, centrada en las personas y en la mejora de los servicios públicos.

