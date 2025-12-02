El Govern, partidario de conocer la nacionalidad de los delincuentes, como pide Vox: "Cuanta más información, mejor"

Archivo - La consellera de Presidencia, Antonia Estarellas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, se ha mostrado este martes partidaria de poder contar con la nacionalidad de los delincuentes, como ya tienen las CCAA con cuerpo policial propio, y ha añadido así que "cuanta más información, mejor se pueden orientar las políticas".

Estarellas ha respondido así al diputado de Vox Sergio Rodríguez que ha preguntado al Govern si cree que la Delegación del Gobierno tendría que proporcionar los datos de nacionalidad de los delincuentes.

"Un extranjero viola cinco veces más que un español. Es simple estadística. Los extranjeros cometen 3,8 veces más feminicidios y ustedes lo quieren arreglar encendiendo velitas", ha afirmado el diputado de Vox.

La consellera, además, ha añadido que se conformaría con que el Gobierno central facilitara la información que se reclama en relación a la crisis migratoria.

El diputado de Vox se ha referido al detenido por la agresión machista de Costitx. "Un colombiano que ya había estado en la cárcel que no sé qué narices hacía aquí", ha concluido.