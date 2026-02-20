El Govern se personará como acusación popular en el presunto caso de violencia machista de Alcúdia en 2025

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Dirección de la Abogacía de Baleares a iniciar acciones penales y a personarse como acusación popular en el procedimiento penal por la agresión, el pasado 17 de octubre de 2025, de una mujer en el municipio mallorquín de Alcúdia.

Según ha informado posteriormente el portavoz del Govern, Antoni Costa, el Ejecutivo balear se basa en un informe del Institut Balear de la Dona (IBDona), que considera que, una vez estudiadas las circunstancias, puede afirmarse que la agresión, que dejó lesiones graves en la mujer, es un delito de violencia machista.

Según lo previsto en el artículo 72 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, la administración balear se personará en los procedimientos judiciales por actos de violencia machista cometidos en Baleares cuando se cause la muerte o lesiones graves en la víctima.

Con este acuerdo, el Govern reafirma su implicación activa en la persecución penal de la violencia machista y en el acompañamiento institucional a las víctimas, reforzando la coordinación entre los servicios públicos y el ámbito judicial para garantizar una respuesta contundente ante estos delitos.