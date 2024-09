El Govern pide auxilio: "Pueden llegar menores no acompañados en las próximas semanas y no tener dónde ubicarlos"

Piden una reunión conjunta a cuatro ministerios para abordar la crisis migratoria



PALMA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear y los Consells insulares han lanzado un grito de auxilio ante la llegada de menores migrantes no acompañados y la saturación de los recursos. "Puede que lleguen menores no acompañados las próximas semanas y no tendremos donde ubicarlos", ha afirmado la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Así lo ha señalado la líder del Ejecutivo balear en declaraciones a los medios después de presidir la segunda reunión de la Conferencia de Presidentes de los Consells insulares, en la que se ha firmado una declaración institucional con las peticiones que hacen estas instituciones al Gobierno de España.

Además, Prohens y los cuatro presidentes insulares han acordado pedir una reunión conjunta a los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior, Migraciones e Infancia para abordar la situación "límite" a la que ha llegado el archipiélago balear. "Los ministerios pasan la responsabilidad al ministerio de al lado", ha criticado.

Por otra parte, ha subrayado que los recursos tienen una sobreocupación del 850 por ciento, que los Consells no disponen de espacios para acoger a los menores y que en el mercado no hay inmuebles que cumplan con las características. "Aunque se encuentren espacios, no hay profesionales suficientes", ha añadido.

"Si no nos dejan más espacios, nos tendremos que obligar a buscar soluciones habitacionales alternativas, como podrían ser tiendas de campaña", ha admitido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.