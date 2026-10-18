El Govern pide "no confiarse" por las posibles lluvias que puedan caer en Eivissa y Formentera durante la tarde

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha pedido a la población que "no se confíe" por la llegada de otro frente de precipitaciones a Eivissa y Formentera durante esta tarde, aunque celebra que "lo peor" de la dana Adam en este domingo ya habría pasado.

Así lo ha indicado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, tras la reunión que ha mantenido el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal para hacer seguimiento de los fenómenos meteorológicos adversos que afectan a Baleares.

En ese sentido, ha celebrado que en estos momentos hay una "ventana" para que actúen los servicios de emergencias por la mejoría de las condiciones climáticas para preparar el siguiente episodio de lluvias.

Gárriz ha indicado que ya se trabaja de manera "intensa" en Eivissa y Formentera por las inundaciones que se han registrado este domingo en locales y la vía pública, algo para lo que ya se había previsto un refuerzo de los servicios de emergencias.

No obstante, ha apuntado que el núcleo tormentoso "muy activo" que ha afectado a las Pitiusas a lo largo de la mañana llegará en las próximas horas a Mallorca. Por este motivo, se ha optado por la suspensión de actividades deportivas.

El comité se mantendrá pendiente de la evolución de la situación en Eivissa, Fomentera y Mallorca. Ya para la noche del lunes al martes las lluvias podrían afectar también Menorca.

"Al fenómeno de alta intensidad se le ha sumado el acumulado de lluvias, que es lo que genera problemas de protección civil, y no tanto la descarga que ha caído de manera muy puntual y concentrada", ha señalado.

Gárriz ha reconocido que trabajaban con todas las hipótesis dado que la temperatura del mar Mediterráneo está muy caliente para la época del año y ha venido un chorro de aire frío lo que genera una corriente convectiva "muy potente", con una tasa de evaporación muy elevada.

"La situación es de vigilancia y transmitir a la población la necesidad de precaución, autoprotección y que sigan los canales oficiales", ha pedido.

El Govern ha previsto la movilización de recursos extraordinarios para atender las posibles emergencias y se habría hecho una petición de apoyo a la Unidad Militar de Emergencias, por si se pudiera requerir su intervención.

87 INCIDENTES ATENDIDOS POR EL 112

Por su parte, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha informado que el 112 ha atendido un total de 87 incidentes relacionados por el temporal, la mayorúa registrados a partir de las 10.00 horas.

De estos 87 actuaciones, 52 se han dado en Formentera, 34 en Eivissa y una en Mallorca. Las actuaciones más habituales se han producido por inundaciones en establecimientos --52-- o la vía pública --18--, caídas de árboles en las carreteras --cuatro--, obstáculos o agua en la calzada --cuatro-- o desprendimientos de elementos urbanos --tres--, entre otros.

Gárriz ha detallado que se trabaja en habilitar uno de los carriles de la vía de servicio de la autopista que conecta Eivissa con el aeropuerto de la isla, dado que a primera hora de la mañana se ha tenido que cortar por las posibles inundaciones. Aún así, la conexión con el aeródromo se ha garantizado en todo momento a través de vías alternativas.

Otro de los elementos de preocupación era una planta de almacenamiento de combustibles porque por sus alrededores concluyen dos torrentes y se podía haber visto afectada por las escorrentías, algo que no ha sucedido puesto que los operarios de la planta han trabajado para garantizar el abastecimiento. Por esto se han reforzado los mecanismos de contención y achique en las infraestructuras de riesgo.