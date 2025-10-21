El Govern plantea destinar fondos del ITS para empresas que alarguen la temporada turística o bajen la siniestralidad

Reunión de una de las mesas del Pacto por la Sostenibilidad de Baleares para tratar la futura Ley de Costas. - CONSELLERIA DE TRABAJO

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern propondrá en las mesas para el Pacto Social y Político para la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de Baleares que fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) se repartan entre empresas que alarguen la temporada turística al pasar a fijos a los empleados fijos-discontinuos o las que bajen las cifras de siniestralidad.

Estas son dos de las medidas que la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha adelantado que se tratarán a lo largo de esta semana en los distintos foros de debate de este pacto.

También se plantea que los establecimientos que contraten a un número de personas con discapacidad por encima de lo que establecen las leyes se puedan acoger a estos fondos.

Estas iniciativas salen de la nueva fase de desarrollo e implementación de este pacto, tras haber incorporado las aportaciones de los subgrupos de trabajo y de la plataforma de participación ciudadana.

"El objetivo del Pacto es consolidar y hacer evolucionar el modelo económico y social hacia una mayor sostenibilidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los residentes y garantizar un desarrollo equilibrado e inclusivo", han alegado desde la Conselleria.

El Pacto se encuentra actualmente en su segunda fase, con el desarrollo de tres mesas de debate a lo largo de esta semana. En total, se debatirán 48 propuestas surgidas de las 544 iniciales presentadas durante la primera etapa. La primera mesa, celebrada este martes, se ha centrado en la Ley de Costas, este miércoles se debatirá sobre la Ley Agraria y el jueves se abordará la cuestión de los fondos ITS, orientados a mejoras en el mercado laboral.

La primera reunión de este martes ha contado con la presencia de Cabrer, el director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y la directora general de Costas y Litoral, María Joaquina Ferrer, junto con los equipos técnicos de ambas consellerias, así como representantes de los Consells insulares, ayuntamientos, la patronal, los sindicatos y asociaciones y entidades vinculadas al litoral, la costa y el mar, que desarrollan su actividad o mantienen una relación directa con estos ámbitos.

Esta sesión ha servido para analizar las convergencias entre el Pacto por la Sostenibilidad y la futura Ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral, dos iniciativas que comparten objetivos en materia de "preservación de los recursos naturales, gestión responsable del territorio y promoción de una economía verde y un empleo de calidad".

Los participantes han coincidido en destacar que la protección del litoral es un "eje fundamental" de la sostenibilidad económica y social de Baleares, y que la cooperación entre administraciones "resulta esencial para lograr una gestión eficiente y equilibrada de los espacios costeros".

Cabrer ha subrayado que el Pacto por la Sostenibilidad actúa como una hoja de ruta compartida para "garantizar la coherencia de las políticas públicas y reforzar la participación social".