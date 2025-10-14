El Govern pone en marcha un Club de lectura de Carme Riera

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en marcha el Club de lectura dedicado a la escritora Carme Riera en el marco de las actividades organizadas con motivo de la celebración de los 50 años de 'Te deix, amor, la mar com a penyora', de esta autora.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha organizado este club de lectura en el que se comentarán tres obras que ponen de relieve la memoria y la identidad de la autora mallorquina.

Dirigido por Irene Zurrón, comenzó este lunes en la Biblioteca de Can Sales, con el libro 'Temps d'innocència'. Las siguientes sesiones se realizarán también en Can Sales el 3 de noviembre, con la obra 'La meitat de l'ànima', y el 1 de diciembre con 'Te deix, amor, la mar com a penyora'.

Como acto de clausura del club de lectura, se ha organizado un encuentro abierto al público general con la autora. Se llevará a cabo el 15 de diciembre en el Arxiu del Regne de Mallorca, donde también se podrá visitar la exposición dedicada a la autora 'Carme Riera, l'amor, la mar'. Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse a través de un formulario en la web del IEB.