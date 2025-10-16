El Govern pone en marcha un concurso de oratoria para fomentar las habilidades comunicativas de los jóvenes

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el director académico de las Enseñanzas Artísticas Superiores de las Illes Balears, Antoni Planas, en su visita a Luxemburgo. - CAIB

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades pone en marcha un nuevo concurso de oratoria dirigido al alumnado de secundaria, bachillerato y Formación Profesional durante el curso 2025-2026.

El objetivo principal, según ha informado la Conselleria, es reforzar las competencias comunicativas y lectoras de los estudiantes, fomentando la seguridad y la claridad en la expresión oral.

Con motivo del impulso de esta iniciativa, el conseller del ramo, Antoni Vera, ha viajado a Luxemburgo, acompañado por el director académico de Enseñanzas Artísticas Superiores de Baleares (Easib), Antoni Planas, para reunirse con la profesora de lengua española y latín en la Escuela Europea y especialista en didáctica de la comunicación oral, Bàrbara Pastor.

Pastor, autora del libro 'Hablar bien en público con el método Oratoga', ha liderado diversos certámenes de oratoria con una metodología centrada en el diálogo y la participación activa de los jóvenes.

Así, Pastor será la encargada de dirigir el concurso, ofreciendo formación específica al profesorado para dotarlo de recursos y estrategias que faciliten el desarrollo de la actividad en los centros educativos.

La convocatoria pretende que los alumnos ganen confianza al hablar en público y mejoren su comprensión lectora. Según Vera, la oratoria es "una de las grandes asignaturas pendientes" del sistema educativo balear. En este sentido, ha resaltado que el proyecto dará un valor añadido al sistema educativo y representa "un paso más hacia la excelencia, el talento y la cultura del esfuerzo".

Durante su estancia en Luxemburgo, el conseller ha visitado la Escuela Europea y ha asistido a la conferencia 'Los retos de la educación', organizada por el Centre Català de Luxemburgo, donde se han abordado cuestiones clave sobre el futuro de la enseñanza.