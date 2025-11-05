El Govern presenta a los municipios de la Serra de Tramuntana las ayudas para la digitalización de las redes de agua

Reunión de la Mesa del Agua entre el Govern y los ayuntamientos de la Serra de Tramuntana. - CAIB

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha presentado a los municipios de la Serra de Tramuntana la nueva convocatoria de ayudas para la digitalización de las redes de agua.

El encuentro mantenido este miércoles en Esporles y en el marco de la Mesa del Agua ha estado encabezado por el director general de Recuros Hídricos, Joan Calafat, y el gerente de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), Emeterio Moles.

También ha contado con la presencia de representantes municipales de Esporles, Valldemossa, Deià, Banyalbufar, Puigpunyent y Estellencs, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Durante la sesión, el Govern ha presentado a los ayuntamientos la nueva convocatoria de ayudas para la digitalización de redes de agua en pequeños municipios, que permitirá financiar actuaciones destinadas a la monitorización y control de fugas, la instalación de sensores y la mejora de la eficiencia en la gestión del ciclo del agua.

Esta convocatoria, que se publicará próximamente, está dirigida a los municipios de menos de 20.000 habitantes y pretende ser una oportunidad para modernizar la gestión del agua mediante la implantación de contadores inteligentes, equipos de telecontrol y sistemas de análisis de datos en tiempo real.

El objetivo es avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible y que sea capaz de anticipar problemas y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Desde la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua han subrayado la necesidad de buscar soluciones estructurales y consensuadas que permitan garantizar la sostenibilidad del suministro en el medio y largo plazo.

En este sentido, Calafat ha señalado la importancia de definir de manera conjunta las inversiones prioritarias que requiere la Serra de Tramuntana, de modo que las decisiones sean compartidas y adaptadas a la realidad de cada municipio.

El director general también ha defendido la necesidad de tomar decisiones consensuadas y avanzar en ordenanzas de gestión sostenible que cuenten con el acuerdo de todos los actores implicados.

Durante la reunión, los representantes municipales han expuesto también la situación actual de cada localidad y cómo han afrontado la última temporada estival, marcada por la escasez de recursos y el incremento de la demanda de agua.

Los ayuntamientos han coincidido en señalar la necesidad de mantener la cooperación entre administraciones y de planificar conjuntamente nuevas actuaciones que refuercen la resiliencia hídrica de la Serra de Tramuntana.

LIMPIEZA DE TORRENTES E ITS

El encuentro ha servido también para informar a los representantes municipales sobre la línea de ayudas destinada a particulares para la limpieza y mantenimiento de torrentes.

Estas ayudas permitirán sufragar parte de los trabajos de limpieza en los tramos de torrente que discurren por fincas privadas, garantizando así un mantenimiento preventivo frente a episodios de fuertes lluvias.

Otro de los puntos tratados ha sido el seguimiento de las subvenciones financiadas con el impuesto de turismo sostenible (ITS), con las que se impulsan actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras hidráulicas municipales y a reforzar la resiliencia hídrica del territorio.