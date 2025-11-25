El Govern prevé que la obligación de que los pescadores recreativos declaren sus capturas no tendrá un efecto grave

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha previsto que la obligación impuesta por la Unión Europea de que los pescadores recreativos declaren sus capturas no tendrá un efecto grave en Baleares.

Así lo ha asegurado en respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Vox Sergio Rodríguez durante el pleno del Parlament de este martes.

Esta nueva normativa, ha considerado, "se ha exagerado un poco" porque se limita a un registro electrónico de las capturas.

"No será excesivamente grave para Baleares porque hace muchos años que tenemos un sistema que se aplica a las reservas marinas, que son el 30% de las aguas interiores, y no está generando ningún problema", ha afirmado.

Rodríguez, por su parte, ha considerado que se trata de un intento de "criminalizar" a los pescadores recreativos y ha definido la normativa como una "gestapillo (por la Gestapo) de la pesca".