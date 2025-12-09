El Govern realiza un acompañamiento técnico "constante" al Consell de Formentera sobre la residencia de mayores

PALMA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha activado un acompañamiento técnico "constante" al Consell Insular de Formentera sobre la residencia de personas mayores de la isla.

Así lo ha señalado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en el pleno de este martes tras ser interpelada por el socialista Omar Lamin sobre la situación de la residencia.

La consellera ha remarcado que el "grueso de los problemas", que se debió a una serie de bajas sobrevenidas y vacaciones ya planificadas de los profesionales, ya está solucionado.

"Desde el inicio de estas problemáticas, hemos seguido esta cuestión con la máxima atención", ha insistido Fernández, agregando que el Govern ha actuado "con total diligencia".

Igualmente, la consellera ha dicho que la competencia en materia de inspección es al Consell Insular y que, por tanto, no le "corresponde" a ella dar explicaciones "por respeto" a la institución insular.