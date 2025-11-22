El Govern realiza trabajos de mantenimiento y mejora de varios tramos de 15 torrentes en octubre

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha continuado durante el mes de octubre con los trabajos periódicos de mantenimiento, conservación, adecuación y mejora de diversos tramos de 15 torrentes en el conjunto del archipiélago.

Según ha recordado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, las actuaciones forman parte del servicio ordinario de conservación del dominio público hidráulico, con el objetivo preservar el buen estado de los cauces, evitar taponamientos y reducir el riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias intensas.

Los trabajos incluyen tareas de desbroce manual y mecánico, poda, eliminación de sedimentos, retirada de residuos y restauración de márgenes y muros de piedra en seco.

En Mallorca, durante el mes de octubre, se han llevado a cabo actuaciones de conservación, limpieza y adecuación en distintos torrentes de los municipios de Calvià, Pollença, Palma, Campanet, Escorca, Esporles, Artà y Sant Joan.

Concretamente, se ha actuado en los torrentes de de Galatzó (Calvià), de Sant Jordi (Pollença), de Sarria (Palma), de Sant Miquel (Campanet), de Lluc (Escorca), de Canet (Esporles), d'Hortella (Sant Joan), de Bárbara - Son Espanyol (Palma), de Millac (Artà), de Canyamel (Artà) y de Na Pedaç (Artà).

Por otro lado, en Menorca se han desarrollado actuaciones de limpieza y adecuación en los torrentes de Son Gras y de Ses Salines, con un enfoque integral que combina trabajos manuales y mecánicos, restauración de muros y creación de pasos inferiores, con el objetivo de mejorar la capacidad hidráulica, reducir el riesgo de desbordamientos y proteger las fincas colindantes.

Finalmente, en Ibiza se ha continuado con las labores de limpieza y desbroce en los torrentes de Buscastell y d'en Capità, combinando trabajos manuales y mecánicos según la accesibilidad de cada tramo.

Cabe señalar que los trabajos derivados de las emergencias ocasionadas por las lluvias de octubre en la isla no se incluyen en este informe.