El Govern recalca que su postura sobre la condonación de la deuda "no cambiará" por ser un "mal negocio"

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa después del Consell de Govern - CAIB

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aclarado que su postura sobre la condonación de la deuda autonómica "no ha cambiado, ni cambiará", porque, a su modo de ver, "no es positiva" para los baleares y es "un mal negocio".

Así ha respondido el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, por la votación en el Congreso de las enmiendas a la totalidad sobre esta iniciativa.

Para el Ejecutivo esta condonación de la deuda es una "asunción de la deuda" de otras autonomías, por lo que ha mostrado su postura contraria porque Baleares "ha hecho los deberes" en materia de reducción de la deuda pública, al pasar de unos porcentajes del 34% sobre el PIB en 2020, a un 18% en 2026.

"Si otros no han hecho los deberes, ahora que no carguen la deuda a otros que sí los hemos hecho, por lo que el PP ha hecho bien en presentar la enmienda a la totalidad", ha subrayado.