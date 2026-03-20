El Govern rechaza el cambio de topónimos que pide Vox y remarca que apoyará las enmiendas recogidas en el acuerdo

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha rechazado el cambio de topónimos que pide Vox, argumentando que incumple la ley de normalización lingüística, y ha remarcado que el PP apoyará las enmiendas que recojan puntos pactados.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el también vicepresidente ha subrayado que el PP votará a favor de las enmiendas que ha registrado Vox al proyecto de ley de proyectos estratégicos relativas al acuerdo presupuestario de 2025.

Entre ellas se encuentra una enmienda para que los alumnos desplazados temporalmente a Baleares puedan ser exentos de ser evaluados de la asignatura de catalán. "Si la redacción es acorde al acuerdo, el PP la apoyará y, si no lo es, presentará una transacción", ha dicho sobre esta medida.

Por otro lado, ha criticado que los de Santiago Abascal condicionen su apoyo a las enmiendas de rebajas fiscales del PP a la aprobación de la enmienda de los topónimos. "Pensaba que Vox compartía las bajadas de impuestos", ha deslizado.