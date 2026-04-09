El Govern recoge aportaciones de las entidades sociales para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio

Reunión del Govern con entidades sociales - CAIB

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, se ha reunido con entidades sociales para analizar el impacto que el conflicto en Oriente Medio puede tener en el ámbito social.

La reunión se enmarca en el proceso de diálogo que ha impulsado la Conselleria para contar con la visión del tercer sector en la definición de posibles respuestas.

Así, han participado en el encuentro la asociación Fòrum per la Qualitat, Plena Inclusión Baleares, la Coordinadora Balear de Personas con Discapacidad, 3 Salut Mental, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, EAPN, la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y a la Adolescencia Balear y la Plataforma del Voluntariado de Baleares.

Según ha señalado la Conselleria, estas entidades han expuesto la situación que detectan en sus ámbitos de actuación, así como posibles escenarios y necesidades que podrían derivarse del actual contexto económico y social.

La consellera se reunió el pasado miércoles con los consells insulars y ayuntamientos para avanzar en una respuesta social coordinada ante los efectos del conflicto en Oriente Medio. El objetivo es incorporar las aportaciones del tercer sector y de las administraciones para ajustar las medidas a la realidad del territorio.