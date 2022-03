Govern reconoce a Kellys, Fútbol para la Igualdad y demonias, cossieres y madones de la fiesta su labor por la igualdad

El IBDona ha entregado sus reconocimientos como parte de las actividades conmemorativas del 8 de marzo

PALMA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha reconocido este sábado la labor de las Kellys, Fútbol para la Igualdad y las demonias, cossieres y madones de la fiesta en favor de la igualdad.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad en una nota de prensa, el Instituto Balear de la Mujer (IBDona) ha entregado este sábado sus reconocimientos a personas, entidades y acciones que destacan por su labor en favor de la igualdad, en un acto celebrado en el Teatro Principal de Inca y que ha concluido con un concierto sinfónico a cargo de Marala.

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha hecho entrega de los reconocimientos acompañada de la directora del IBDona, Maria Duran; la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago; la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, y el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

Para la consellera Mercedes Garrido, las reconocidas "son personas y colectivos que mediante su labor hacen que la sociedad balear esté a la vanguardia y sirven de espejo para conseguir todo lo que todavía queda por hacer".

En concreto, el IBDona ha reconocido la labor de la Asociación Kellys Unión Baleares, "por su lucha permanente por los derechos laborales de las mujeres, y concretamente, de las camareras de pisos, una profesión feminizada sometida a la precariedad laboral".

"Con la nueva ley turística propiciamos que se incorporen camas elevables a los establecimientos hoteleros de nuestras islas, evitando así determinadas patologías, por lo que quiero darles las gracias por defender los derechos laborales de las mujeres y por no aflojar", ha dicho Garrido.

También se ha reconocido a las demonias, cossieres y madones de la fiesta "para que se acabe cualquier discriminación hacia las mujeres en las fiestas populares". "Las tradiciones, si no evolucionan y no cuentan con la mitad de la población, no perdurarán", ha defendido la consellera.

Por último, también se ha galardonado el proyecto Fútbol para la Igualdad, "para hacer llegar los valores del deporte, la igualdad y la lucha contra la violencia machista a los más jóvenes". "El mejor antídoto contra la violencia machista es la coeducación, la formación en valores de igualdad, diversidad, respeto y tolerancia, y ésta es precisamente la forma de hacer de Fútbol para la Igualdad", ha apuntado Garrido.