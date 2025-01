El Govern reitera que Baleares no puede acoger menores de otras CCAA y descarta sumarse a la propuesta de Canarias

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha reiterado que Baleares no puede y no tiene capacidad para acoger menores migrantes no acompañados de otras comunidades autónomas.

Así lo ha dicho Cirer este miércoles en una rueda de prensa tras ser preguntada por la cuestión, en la que ha apuntado que "en estos momentos" desde el Ejecutivo balear no pondrán encima de la mesa sumarse a la propuesta de Canarias. "No podemos aceptar repartos pero tampoco ponernos a la altura de Canarias para hacer reparto", ha dicho.

"No podemos comparar nuestra realidad con la de Canarias, pero si no hacemos nada puede llegar a ser tan preocupante", ha advertido la consellera, a la vez que ha remarcado que la postura del Govern en la próxima conferencia sectorial será la de no acoger más menores, aunque no saben si podrán quedarse al margen o no.