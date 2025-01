El Govern reitera que hará "méritos" para que los presupuestos autonómicos no estén prorrogados todo 2025

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha reiterado que el Ejecutivo autonómico hará "méritos" para que los presupuestos no estén prorrogados durante todo 2025, aunque ha admitido que no ha habido novedades en las negociaciones con los de grupos parlamentarios.

Lo ha dicho este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha subrayado que mantiene la postura que explicó hace dos semanas, cuando tendió la mano a los diputados de Vox para negociar unas nuevas cuentas autonómicas, aunque puntualizó que éstas "serán azules --en alusión al PP-- o no serán".

"Dijimos que hasta que no tuviéramos la mayoría suficiente no presentaríamos el proyecto del ley de presupuestos, y en este sentido lo que dije en al primera rueda de prensa del año no ha cambiado. No ha habido ni el más mínimo cambio al respecto", ha asegurado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación este viernes.

Preguntado acerca de las declaraciones realizadas este jueves por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien dijo --dirigiéndose al actual líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez-- que cuando no se pueden aprobar unos presupuestos "toca disolver" las Cortes, Costa ha insistido en que el Govern hará lo posible para sacar adelante unos para 2025.

"Es una opinión personal de Rajoy. Es evidente que los presupuestos es una ley importante y hay que buscar los consensos para aprobarlos. Reiterar que el Govern, es cierto, los tiene prorrogados, pero vamos a hacer los méritos para que no lo estén durante todo 2025", ha dicho el portavoz del Ejecutivo autonómico.

No obstante, ha puntualizado, solo hace poco más de 20 días que lo están, mientras que los del Gobierno estatal cumplen ya dos años en esa situación. "Sánchez no ha aprobado ningunos esta legislatura", ha reprochado.