El Govern reitera que "no mirará hacia otro lado" en llegada de 'menas' y "aplicará las medidas que se puedan adoptar"

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS)

El Govern ha reiterado que "no mirará hacia otro lado" en materia de inmigración, especialmente en la llegada de menores extranjeros no acompañados (menas) a Baleares, tras que el Consell de Formentera insista en devolver las competencias de menores al Govern, y "aplicará las medidas que se puedan adoptar", atendiendo a que "la estructura competencial la define el Estatut" para dar respuesta a "un problema de primera magnitud" en la menor de las Pitiusas.

Costa se ha pronunciado de este modo, este viernes, en la rueda de prensa, posterior al Consell de Govern, en la que ha considerado "evidente" que las competencias de menores que tienen atribuidas los consells insulares "no están pensadas para un fenómeno novedoso y que se ha intensificado en los últimos años", como es la llegada de menores extranjeros no acompañados, lo cual "supone una presión presupuestaria para el Consell de Formentera, de primera magnitud, como también ocurre en el resto de consells insulares".

Y, mientras tanto, se ha preguntado, "qué hace el Gobierno de España, qué hace el presidente Pedro Sánchez", porque desde el Govern balear "se tiene la sensación de que no hace nada absolutamente", siendo "los consells insulares los que han de tomar las decisiones y hacer esfuerzos enormes" porque "el Gobierno y la Delegación del Gobierno se lavan las manos", ha reprobado.

Ante esta situación, y pese a que, según ha recordado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, "la estructura competencial viene definida en el Estatut", este Govern, se ha comprometido, "no mirará hacia otro lado" frente a un "problema muy grave", si no que "aplicará las medidas, económicas o lo que sea, que se puedan adoptar".

Pues, "el problema de la inmigración en Baleares ha alcanzado cifras nunca vistas" y "no se puede seguir así". "Hemos hecho propuestas al Gobierno, incluso en política internacional, para que la llegada de pateras se reduzca", ha recordado finalmente Costa, incidiendo en que "no se entiende que hace España con Argelia porque no solo no se reduce dicha llegada, sino que ésta se incrementa".