El Govern reivindica usar fondos del ITS a mejoras laborales para favorecer la seguridad y el mantenimiento del empleo

Reunión del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de Baleares para abordar la posibilidad de destinar fondos del ITS al mercado laboral.

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido su propuesta de destinar fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) a mejoras laborales para favorecer la seguridad", "reforzar" la sostenibilidad social y económica de Baleares, fomentar la igualdad de oportunidades y la continuidad del empleo "más allá de la temporada turística".

El Ejecutivo ha hecho esta reivindicación tras la tercera reunión del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de Baleares, que se ha dedicado a los fondos ITS y a su potencial para "impulsar mejoras en el mercado laboral".

En una nota de prensa, la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha indicado que el encuentro se ha mantenido en su sede y ha estado presidido por la consellera del ramo, Catalina Cabrer, que ha estado acompañada por el director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés.

También han asistido la directora general de Trabajo y Salud Laboral, María de la Luz Moreno, y el director del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), Óscar Paz, junto con representantes de la CAEB, PIME Baleares, CCOO, UGT, USO, la Asociación de Mutuas y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), así como personal técnico de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Esta sesión ha abordado el compromiso de aprovechar los fondos ITS como instrumento para mejorar el mercado laboral, con tres líneas de ayudas específicas, como el apoyo a establecimientos que reduzcan la siniestralidad laboral, los incentivos para empresas que contraten a personas con discapacidad por encima de la obligación legal y las ayudas a establecimientos que abran todo el año y conviertan trabajadores fijos-discontinuos en fijos ordinarios.

El Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de Baleares, que esta semana ha iniciado la segunda fase, tiene como objetivo final "hacer evolucionar el modelo económico y social hacia una mayor sostenibilidad, para mejorar la calidad de vida de todos los residentes y asegurar un desarrollo equilibrado e inclusivo".