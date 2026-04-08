El Govern se reúne con consells y ayuntamientos para coordinar medidas sociales ante el impacto del conflicto en Irán - CAIB

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, se ha reunido con representantes de los consells insulares, el Ayuntamiento de Palma y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) para coordinar medidas sociales ante los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio.

Durante la reunión han analizado la situación actual en cada territorio, recogido aportaciones y necesidades detectadas por las distintas administraciones.

El objetivo es avanzar en una respuesta coordinada que permita dar una respuesta eficaz desde los servicios sociales, ha señalado la Conselleria en una nota de prensa.

En este sentido, Fernández ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para anticiparse a posibles impactos y garantizar la protección de las personas y familias que puedan verse más afectadas.

"El trabajo conjunto con consells y ayuntamientos es fundamental para poder ajustar las medidas a la realidad de cada territorio y asegurar que la respuesta llega donde más se necesita", ha señalado.

El Govern ha remarcado que cotninuará trabajando para definir y desplegar un paquete de medidas sociales "adaptado a la evolución de la situación y a las necesidades detectadas".

En la reunión han participado la vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Malen García; la regidora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca; la consellera de Bienestar Social del Consell de Formentera; Cristina Costa; la consellera de Bienestar Social del Consell de Menorca, Carmen Reynés; la consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad del Consell d'Eivissa, Carolina Escandell; y el presidente de la Felib, Jaume Ferriol.