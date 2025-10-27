El Govern saca a licitación las obras para incorporar una cocina y un comedor en el CEIP Blai Bonet de Santanyí

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación las obras para la creación de una cocina de catering y un comedor escolar en el edificio antiguo del CEIP Blai Bonet de Santanyí.

La actuación, según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa, responde a la voluntad de mejorar los servicios complementarios del centro y dar respuesta a las necesidades actuales de la comunidad educativa.

Concretamente, el proyecto contempla una pequeña redistribución interior en el ala derecha del edificio, donde se reconvertirán el almacén existente y un aula en cocina y sala de comedor.

El presupuesto de licitación es de 116.500 euros y el plazo de ejecución previsto es de tres meses, con el inicio de las obras programado para el primer y segundo trimestre de 2026.

Estas mejoras se enmarcan en el proceso de consolidación del CEIP Blai Bonet como centro de dos líneas, después de que en el curso 2024-2025 se estrenara la ampliación que permitió disponer de seis unidades de educación infantil y 12 de primaria.

Así, el centro cuenta actualmente con capacidad para 300 alumnos y dispone de espacios específicos como un aula de música, una de informática, una de plástica y cuatro aulas de apoyo.

Desde la Conselleria han resaltado que esta actuación se enmarca en el iniciativa del Govern 'Islas en Transformación'.