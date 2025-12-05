El Govern saca a licitación la segunda fase de la ampliación del IES Damià Huget de Campos por 3,13 millones

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha iniciado el proceso de licitación para la segunda fase de la ampliación del Instituto de Educación Secundaria Damià Huguet en Campos, con un presupuesto de licitación de cerca de 3,13 millones de euros.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el plazo de ejecución es de 12 meses, con previsión de inicio en el segundo trimestre de 2026 y finalización en el segundo trimestre de 2027.

El proyecto responde a la necesidad de aumentar la capacidad del centro educativo, incorporando 12 nuevas aulas y diversos espacios complementarios que permitirán mejorar la funcionalidad y la accesibilidad del instituto.

La ampliación consiste en la construcción de un nuevo edificio de dos plantas (PB+1), conectado con el edificio principal mediante una galería cubierta y un porche en la planta baja. El diseño garantiza un itinerario accesible para todo el conjunto, incluyendo un ascensor.