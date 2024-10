El Govern salva, sin sorpresas, el techo de gasto con la abstención de Vox y el apoyo de Córdoba y Cardona

La oposición critica que el Ejecutivo apruebe el techo de gasto apoyándose en diputados tránsfugas

El PP ensalza la voluntad de Vox de "hacer política útil" y no bloquear la acción de gobierno

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes el techo de gasto para el ejercicio de 2025 y lo ha hecho, sin sorpresas, con la abstención de los diputados de Vox y el voto a favor de Llorenç Córdoba y Francisco Cardona.

El Ejecutivo que preside Marga Prohens ha sacado así adelante un límite de gasto de 6.562,9 millones de euros, paso previo al inicio de la tramitación de los próximos Presupuestos autonómicos, con 27 votos a favor (25 del PP, los 2 del ex de Vox Francisco Cardona y del diputado de Formentera), el voto en contra de toda la izquierda (25) y la abstención de los seis diputados de Vox, así como de Agustín Buades.

El Consell de Govern aprobó el pasado 11 de octubre un techo de gasto no financiero para el año 2025, paso previo a la elaboración de los Presupuestos autonómicos, con una cifra récord de 6.562,9 millones de euros, unos 197 millones más que el año pasado.

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha hecho hincapié en que el techo de gasto permitirá seguir mejorando la prestación de los servicios públicos esenciales, impulsar las políticas de vivienda y adelantar a los consells insulares los convenios de carreteras ante una situación que "comienza a ser insostenible" por parte del Gobierno central.

Costa ha invitado a todos los partidos políticos a debatir y posteriormente apoyar el techo de gasto, o al menos no rechazarlo, para permitir la tramitación de los Presupuestos autonómicos.

APOYO DE LOS TRÁNSFUGAS

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha criticado que el Govern se haya apoyado en los diputados no adscritos para sacar adelante un techo de gasto para unos próximos Presupuestos autonómicos pensados "para los rentistas y para sector inmobiliario". "Por ahí no pasaremos y lo denunciaremos", ha añadido.

"La ciudadanía no merece que unos tránsfugas marquen la política del Govern", ha añadido, pidiendo al representante del Govern que explique a qué acuerdos se ha llegado con los tránsfugas. El socialista ha insistido en lamentar que el PP haya pagado la continuidad de Gabriel Le Senne en la presidencia del Parlament para lograr que no se tumbe el techo de gasto.

Negueruela ha criticado que el techo de gasto aprobado este martes iniciará la tramitación de unos presupuestos que no apostarán por el transporte público ni para mantener la gratuidad ni contendrán medidas contra la precariedad laboral, entre otras carencias.

Vox, por su parte, ha justificado su abstención, en palabras de la portavoz, Manuela Cañadas, en los "avances significativos" en temas como la inmigración irregular y las políticas lingüísticas.

Cañadas ha avanzado que PP y Vox seguirán ahora negociando para cerrar un acuerdo que permita aprobar las cuentas autonómicas y que contengan medidas "concretas y decisivas" en materia de inmigración, okupación, rebajas fiscales, apoyo a las familias, acceso a la vivienda, mejoras sanitarias y educativas, así como la continuación de iniciativas como la derogación de la ley de memoria y el impulso al plan de libre elección de lengua.

En su réplica, Costa ha vuelto a ensalzar la voluntad de diálogo de Vox frente al "paripé" de la oposición, instalada a juicio del conseller en la negativa permanente. "Cuando hay dos partes dispuestas a negociar normalmente se alcanzan acuerdos. En los Presupuestos los acuerdos se traducirán en políticas que beneficien a los ciudadanos", ha indicado.

El conseller ha insistido en que la voluntad de un Govern en minoría es pactar iniciativas. "Si tiendes la mano y te dan un martillazo es más difícil", ha lamentado.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, también ha criticado que el Ejecutivo se apoye en diputados tránsfugas para salvar el techo de gasto y lo ha considerado "un mal precedente".

El ecosoberanista ha justificado su 'no' al límite de gasto, entre otras cuestiones, por las diferencias en materia fiscal y para no facilitar una aprobación de los próximos presupuestos con Vox.

La diputada de Més per Menorca Joana Gomila también ha rechazado los acuerdos con Vox y se ha mostrado dispuesta, si se renuncia a las cesiones ante los de Santiago Abascal, a poner sobre la mesa las cuestiones por las que los menorquinistas podrían abstenerse. "Tiene nuestra mano tendida", ha señalado.

Por parte de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha argumentado su voto en contra en que "el Govern está haciendo lo contrario" que defiende su formación y ha puesto como ejemplo el programa de 'Alquiler Seguro' que, a juicio de la diputada morada, es "subvencionar la especulación". "Nadie se cree que bajando impuestos se mantienen los servicios públicos", ha añadido.

Gómez ha dado por hecho que el Govern podrá aprobar los Presupuestos con el apoyo o la abstención de Vox y ha advertido al Ejecutivo que las políticas de los de Santiago Abascal "suprimen derechos humanos" por lo que ha pedido al PP que "no acepten cualquier cosa".

Por parte del PP, el portavoz, Sebastià Sagreras, ha defendido que "cualquiera que desee el bien de los ciudadanos de Baleares tendría que apoyar esta propuesta de techo de gasto por activa o por pasiva".

Sagreras ha agradecido la apuesta de Vox por la política útil y su voluntad de no bloquear las cuentas autonómicas a pesar de haberse roto el acuerdo de investidura y ha recordado que los de Abascal merecen todo el respeto porque tienen los mismos votos que MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos juntos.

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

El Ejecutivo calcula que los ingresos no financieros ascenderán el año que viene a 5.775 millones de euros, mientras que 787,8 millones de euros procederán de los ajustes de contabilidad nacional. Igualmente, se prevé que los ingresos corrientes se eleven a 5.608,65 millones de euros y que los ingresos de capital sumen 166,35 millones de euros, un -35,6% de decrecimiento respecto al año anterior.

A pesar de la incertidumbre respecto del marco fiscal aplicable al ejercicio de 2025 --similar a la registrada para el 2024--, la Comunidad Autónoma tomará como referencia indicativa un déficit máximo equivalente al 0,0 % del PIB previsto y, por lo tanto, y por segunda vez consecutiva, contempla un escenario de equilibrio presupuestario.

Con el objetivo mencionado del 0,0 % de déficit se asegura, además, que el límite máximo de gasto no financiero que resulta de este objetivo se sitúe, desde el punto de vista de la regla de gasto, en un 3,1 % de tasa de incremento, inferior por lo tanto a la tasa del 3,2 % prevista por el Gobierno de España para el año 2025.

La parte más importante de los ingresos no financieros corresponde a los recursos del sistema de financiación autonómica, con una previsión de 4.004,85 millones de euros, un 1,1% más de los recursos previstos para 2024.