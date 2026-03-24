El Govern "seguirá luchando" para que la mayoría de las 1.200 viviendas públicas se inicien este año

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha asegurado que el Govern "seguirá luchando" para que la mayoría de las 1.200 viviendas públicas proyectadas comiencen a construirse este 2026.

Mateo ha defendido que el Ejecutivo trabaja en un paquete de medidas para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio, ante una pregunta del diputado del PSIB Ares Fernández, quien ha hecho referencia a la advertencia de los constructores de que el conflicto podría retrasar el inicio de las obras de estas promociones.

"No escondemos la preocupación por la escalada de precios", ha dicho, para después insistir en que el Ejecutivo tomará medidas "pensando también en las empresas" a diferencia, a su juicio, del Gobierno de España.

En este sentido, ha aplaudido las rebajas fiscales del Gobierno de España, pero ha echado que no se haya optado por incentivar la vivienda con medidas fiscales.

De su lado, el socialista ha acusado al Govern de esperar que la presidenta del Govern, Marga Prohens, regrese de su viaje al Caribe para tomar las medidas. "Venden humo y las falta gestión", ha criticado.