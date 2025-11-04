El Govern trabaja en la gratuidad del transporte escolar para los alumnos de FP de cara al curso que viene

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha anunciado que el Govern trabaja en la gratuidad del transporte escolar para los alumnos de formación profesional (FP) de Baleares de cara al curso que viene.

Así se ha manifestado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado por la diputada socialista Amanda Fernández acerca de las ayudas a algunos centros para garantizar la igualdad de oportunidades.

Vera ha admitido que hay centros que necesitan ayuda por su alto índice de población escolar vulnerable y ha reivindicado el trabajo del Govern para hacer frente a esta realidad.

Entre otras cuestiones ha destacado la ampliación de las becas comedor y del fondo de emergencia social, la contratación de más personal de apoyo, el nuevo plan de infraestructuras o la gratuidad del transporte escolar para los alumnos de bachillerato.

"Y en este sentido quiero anunciar que el próximo curso iniciaremos la inclusión de la gratuidad del transporte escolar en la formación profesional como herramienta esencial de lucha contra el abandono escolar y garantizar la igualdad de oportunidades. Es el tramo educativo más difícil de planificar, pero esperamos su apoyo", ha dicho Vera.

Fernández ha reprochado al conseller que no se h aya convocado todavía el fondo de emergencia social para costear las meriendas, las salidas, el material o las actividades extraescolares de los alumnos con familias económicamente más vulnerables.

Eso, ha puntualizado, pese a que se suele presentar a final de curso o durante los meses de verano para que los centros puedan solicitar las ayudas.

Vera ha asegurado que la convocatoria de este fondo de emergencia social se lanzará la semana que viene.