El Govern y TUI Care Foundation reciben el oro de los Global Responsible Tourism Awards por la restauración ambiental

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, recibe la Global Responsible Tourism Awards, junto con un representante de TUI. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern y TUI Care Foundation han recibido este lunes el galardón de oro de los Global Responsible Tourism Awards, en la categoría de adaptación al cambio climático, por el proyecto de restauración ambiental TUI Forest Mallorca.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha recogido el galardón este lunes en Londres, durante el encuentro anual de International Centre for Responsible Tourism (ICRT), celebrado antes del inicio de la World Travel Market.

Estos premios, ha señalado la Conselleria en una nota de prensa, reconocen iniciativas que asumen la responsabilidad por los impactos económicos, sociales y medioambientales del turismo y demuestran cambios positivos cuantificables.

El galardón llega después de que el proyecto obtuviera el oro en la edición europea de los premios, lo que le permitió acceder a la convocatoria global junto con los ganadores de las otras ediciones regionales.

La iniciativa tiene como objetivo recuperar y proteger más de 200 hectáreas de espacios naturales del nordeste de Mallorca afectados por incendios forestales recurrentes y otros procesos de degradación. Las actuaciones se desarrollan en las fincas públicas de S'Alqueria Vella, en Artà, dentro del Parque Natural de la Península de Llevant, y de Son Real, en Santa Margalida.

Concretamente, en S'Alqueria Vella las intervenciones se centran en la restauración forestal y la recuperación de la cubierta vegetal, mientras que, en Son Real, el proyecto incluye la restauración de los hábitats litorales para mejorar el estado de conservación de los ecosistemas costeros.

"Este reconocimiento corresponde a todas las personas que participan en el proyecto: los equipos técnicos y las brigadas del Ibanat, la TUI Care Foundation y los centros educativos y las entidades que se han implicado", ha destacado el conseller en el acto.

Igualmente, ha defendido que la recuperación de estos hábitats es un trabajo a largo plazo que "necesita conocimiento, colaboración y seguimiento".

En la valoración del proyecto, el jurado ha destacado su contribución a la prevención del riesgo de desertificación asociado a la recurrencia de los incendios, así como la combinación de actuaciones de reforestación, restauración de hábitats, protección de la biodiversidad, educación ambiental y participación de la comunidad local.

TUI Forest Mallorca se enmarca en el convenio de colaboración entre la Conselleria y la TUI Care Foundation para el período 2024-2028. El proyecto dispone de más de un millón de euros, 550.000 de los cuales son aportación de la fundación. Las brigadas del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) son las encargadas de ejecutar las actuaciones.

La primera fase de reforestación finalizó en febrero de 2026 con más de 20.000 árboles y arbustos autóctonos plantados. Asimismo, este octubre se ha iniciado una nueva campaña, centrada especialmente en la finca pública de S'Alqueria Vella. El objetivo del conjunto del proyecto es superar los 40.000 ejemplares.

La Conselleria ha explicado que el plantel se produce en el vivero forestal de Menut, en Escorca, a partir de semilla autóctona recogida en localidades próximas. Esta práctica permite preservar la diversidad genética de las especies y favorecer su adaptación a las condiciones del terreno.

"La restauración forestal supone elegir las especies adecuadas, utilizar planta de origen local y mantener las zonas reforestadas", ha subrayado Simonet, quien ha agregado que con este proyecto se trabaja para que los bosques tengan más capacidad para afrontar las sequías, el aumento de las temperaturas y la irregularidad de las precipitaciones.

La iniciativa también incluye actividades de voluntariado y educación ambiental con escuelas, institutos, entidades sociales y el sector turístico.

Hasta 2028, las actuaciones previstas incluyen el mantenimiento y la diversificación de las zonas reforestadas, la conservación de especies de interés y la restauración de hábitats litorales.