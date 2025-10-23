El Govern y la UIB celebrarán una jornada de antroponimia y toponimia el sábado en Alaró

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la Universitat de les Illes Balears (UIB) celebrarán el próximo sábado en Alaró la XXXII Jornada de Antroponimia y Toponimia, según ha informado este jueves la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

El gabinete de Onomástica de la UIB y el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) organizan esta cita que invita a "redescubrir el poder de los nombres, los apellidos y los topónimos para comprender la cultura y la historia". La jornada busca ofrecer una mirada actualizada sobre la onomástica como disciplina viva, capaz de conectar la historia con las nuevas perspectivas de investigación y con las transformaciones sociales del presente.

Así, investigadores y especialistas analizarán cómo los nombres o topónimos explican la evolución de las identidades y de los territorios, y cómo continúan siendo una herramienta clave para comprender la cultura y el pasado.

La cita se llevará a cabo el sábado en el Casal de Son Tugores, en Alaró, con la colaboración del Ayuntamiento de Alaró y la Asociación Cultural AlRum. El objetivo es debatir sobre el estudio de la onomástica, hacer balance del trabajo que se ha hecho hasta ahora en este ámbito, fomentar la investigación, y trabajar en nuevos horizontes y perspectivas de la antroponimia y toponimia.

Las comunicaciones, que presentan estudios sobre cualquier de las ramas específicas de la antroponimia y la toponimia y que forman parte de la jornada de este año, han sido presentadas y posteriormente valoradas por el Gabinete de Onomástica de la UIB. Las valoraciones se han basado en el carácter inédito de los trabajos, que estudian la onomástica de manera interdisciplinaria y desde nuevas perspectivas metodológicas.

Asistirá el secretario autonómico de Cultura y Deportes y vicepresidente del IEB, Pedro Vidal; el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, y la directora del Servicio Lingüístico de la UIB, Margalida Rosselló, entre otros.

El programa se inaugurará con la ponencia titulada 'Què noms? Feim oficial la identitat', a cargo de Pau Riera Picó, técnico del Gabinete de Onomástica. A continuación, tendrán lugar las comunicaciones, organizadas en dos bloques diferentes.

El secretario autonómico de Cultura y Deportes y vicepresidente del IEB, Pedro Vidal, quien dará la bienvenida a la jornada, ha asegurado que la celebración de esta iniciativa es "una muestra de la investigación y el conocimiento en el ámbito de la onomástica en las Islas, y del apoyo que reciben desde esta institución".