El Govern y la UIB inauguran un nuevo espacio de investigación biomédica en el Iunics

Espacio de investigación en Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud - UIB

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han inaugurado un nuevo espacio de investigación en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (Iunics) que acogerá tres grupos de investigación en salud.

La inauguración se ha hecho este lunes con la presencial del conseller de Educación, Antoni Vera; el rector de la UIB, Jaume Carot; el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas, Sebastià Massanet; y el director general de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, Vicenç Juan.

Las instalaciones han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros y han sido cofinanciadas por la Conselleria con cerca de 950.000 euros a través del Programa Feder 2021-2021.

Según han resaltado en la inauguración, con esta actuación la UIB no solo mejora las condiciones de trabajo del personal investigador, sino que también atrae y retiene talento y fortalece los vínculos con el sistema sanitario público para trasladar conocimiento a la práctica clínica.

Concretamente, los nuevos espacios están diseñados para acelerar proyectos punteros, favorecer el trabajo colaborativo y consolidar la UIB como polo de talento e innovación biomédica.

Entre las líneas que trabajarán destaca neurobiología celular, dedicada a mejorar el pronóstico funcional después del ictus. Este ámbito combina tecnologías ómicas con modelos experimentales para identificar genes clave en la reparación de la lesión isquémica -incluido el ictus pediátrico- y desarrollar estrategias terapéuticas personalizadas mediante modelos celulares de barrera hematoencefálica derivados de pacientes.

Las instalaciones también apoyan otras líneas de investigación centradas en la biología celular del cáncer, con estudios sobre mecanismos de agresividad tumoral y evaluación de terapias combinadas, así como en biomarcadores y terapias avanzadas en oncología clínica, fundamentales para el diagnóstico precoz, la predicción de respuesta y la medicina de precisión.

Asimismo, han subrayado que las nuevas instalaciones catalizarán la conversión de nuevo conocimiento científico en resultados clínicos tangibles.