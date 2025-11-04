El Govern valora los datos de "plena ocupación" en Baleares que "constatan la desestacionalización"

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha valorado los datos de "plena ocupación" en Baleares que "constatan en la desestacionalización".

En la rueda de prensa de valoración de los datos de empleo del mes de octubre de 2025, la consellera Cabrer ha destacado que Baleares cierra el mes con 618.471 personas afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone un nuevo récord histórico. Además, ha valorado, se crea ocupación en octubre y "se constata la desestacionalización".

Concretamente, según ha detallado, la afiliación en Baleares ha crecido un 2,5% interanual, es decir, respecto al mes de octubre del pasado año 2024, por encima del conjunto de España, lo que la sitúa como "una de las comunidades líderes en creación de ocupación".

Por islas, y con datos del mes de septiembre, ha precisado la consellera, la afiliación ha crecido un 2,1% interanual en Mallorca, un 1,3% en Menorca, un 1,1% en Ibiza y en Formentera prácticamente se mantiene o baja ligeramente hasta subir en cerca de un 0,4%.

Si se observa ya con datos del mes de octubre por sectores económicos, ha destacado que todos muestran una evolución positiva en términos interanuales y ha considerado asimismo remarcable la subida interanual de un 2,1% de la afiliación en el caso de los autónomos.

Por otro lado, la consellera Catalina Cabrer se ha referido a la calidad de la ocupación, que para el Govern son "datos importantes para ver las tasas de temporalidad y de parcialidad de la contratación". Al respecto, ha destacado que en Baleares un 62% de los contratos son indefinidos y la comunidad tiene una tasa de temporalidad muy inferior a la del conjunto de España, prácticamente la mitad. Lo mismo que ocurre con la tasa de parcialidad, ha añadido, puesto que Baleares está prácticamente a la mitad de la contratación parcial del conjunto de España, que se sitúa en un 20,1%.

Finalmente, respecto al número de parados, la consellera ha destacado que Baleares ha registrado un nuevo récord de bajo paro, con 27.685 personas paradas en el archipiélago, que son 1.804 menos que en el mismo mes de octubre del año pasado.

Para Cabrer, estos datos reflejan que Baleares se encuentra en "plena ocupación" y con una tendencia de paro muy bajo, sobre todo si se compara con el conjunto de España, ya que se observa que, incluso, este año, respecto al anterior, las Islas registran una variación interanual de disminución de un 6,1%.

Baleares registra de este modo una disminución prácticamente igual que el conjunto de España pero "hay que tener en cuenta que esta comunidad ya viene de unos datos de afiliación y paro durante toda la temporada que siempre han sido récords y siempre han estado por encima del conjunto de España", ha señalado la consellera.

Por islas, la variación interanual del paro es de un -6,5% en Mallorca, de un -4,7% en Menorca, de un -2,2% en Ibiza y de un -22,8% en Formentera.

A partir de aquí, la tasa de paro administrativo de Baleares se sitúa en un 4,3%, seguida de Madrid, con un 6,8%. Si se observa el conjunto de España, la tasa de paro administrativo del país se sitúa en un 10,1%, es decir que Baleares está a menos de la mitad de paro administrativo, está "en plena ocupación".

En cualquier caso, ha precisado la consellera, los demandantes de la prestación de desempleo tienen una cobertura de un 36,7%.

Con todo, la consellera ha concluido que Baleares presenta un aumento de la afiliación de un 2,5% interanual en el régimen general y en el caso de los autónomos, un colectivo también importante, de un 2,1%, una contratación indefinida de un 62%, una disminución del paro de un 6,1% y una disminución muy importante también de demandantes de empleo interanual de -0,2, ya que, según ha apostillado, hay 166 personas menos demandantes de empleo que el año pasado.

Por tanto, se observa unas Baleares con "un alargamiento de la temporada" que da datos en octubre de creación de ocupación y con una consolidación de la contratación indefinida, con un porcentaje muy por encima del conjunto de España. Además, ha continuado, se observa unas Baleares que "crean ocupación, disminuyen el paro y que tienen una tasa de paro administrativo de plena ocupación", por tanto que "dan muestra de avance en la desestacionalización".

De este modo, la consellera se ha comprometido a "continuar trabajando para crecer en valor, no tanto en volumen y consolidar así una ocupación de calidad en Baleares".