El Govern ve "inaceptable" la subida de las cuotas a autónomos propuesta desde el Gobierno central

De izquierda a derecha, el representante de Uatae Baleares, Jeroni Valcaneras, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la representante de ATA Baleares, Magdalena Comas, reunidos para valorar la subida de las cuotas. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha mostrado su "rechazo absoluto" al incremento de las cuotas para las personas trabajadoras autónomas propuesto por el Gobierno central, una subida que ha considerado "inaceptable".

Con estas palabras se ha expresado este viernes el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, en declaraciones a los medios, tras reunirse con los representantes de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Baleares, Magdalena Comas, y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) Baleares, Jeroni Valcaneras.

Sáenz de San Pedro, que ha analizado junto con las asociaciones el planteamiento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a impulsar medidas que "realmente respondan a las necesidades del colectivo autónomo".

Durante su comparecencia, el conseller ha recordado que en Baleares hay más de 100.000 personas trabajadoras por cuenta propia y ha advertido de que la propuesta del Gobierno central supondría que un autónomo medio, con unos ingresos aproximados de 1.600 euros mensuales, pagará dentro de tres años alrededor de 1.000 euros más al año, lo que representa un incremento del 28%.

"Esto no es lo que necesitan los autónomos, y mucho menos los de Baleares. Lo que este colectivo requiere son ayudas, propuestas constructivas y medidas que faciliten su actividad", ha afirmado.

Asimismo, ha añadido que una forma de hacerlo sería aprobar la transposición de la directiva europea que establece que los autónomos con ingresos inferiores a determinados umbrales "no estén obligados a presentar las declaraciones trimestrales de IVA".

"Ahí es donde Sánchez puede ayudar a los autónomos, no ponerles más trabas con subidas tan desproporcionadas como la que se plantea", ha alegado.