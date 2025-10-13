El Govern visibilizará el oficio de panadero y promoverá el consumo de pan con motivo de la Semana del Pan 2025

Archivo - Hogazas de pan expuestas en la vitrina de un horno de Palma. - IDI - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha presentado este lunes la Semana del Pan 2025, que se celebrará hasta el 20 de octubre con el objetivo de promover el consumo de pan artesanal, visibilizar el oficio de panadero y fomentar hábitos saludables entre la ciudadanía.

Esta iniciativa ha sido organizada por la Agencia de Desarrollo de Baleares (ADRBalears), junto con la Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears a través de la marca de calidad 'Pa d'Aquí, forn i tradició', que pretende "impulsar el relevo profesional y garantizar la continuidad de un oficio ligado al patrimonio gastronómico y cultural de Baleares".

En una nota de prensa, la Conselleria ha indicado que la presentación de la Semana del Pan, que se ha llevado a cabo en el Forn de la Glòria de Palma, también ha contado con la asistencia del presidente de la Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, Miquel Àngel Torrens, la gerente de la ADRBalears, Silvia Delgado, y el panadero Pep Trias, vocal de la asociación.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado la labor que se realiza para impulsar y visibilizar el sector de la panadería a través de 'Pa d'Aquí', un sello gestionado "gracias a la colaboración público-privada" que permite llevar a cabo "acciones que realmente contribuyen a la continuidad de la panadería artesanal y del oficio".

Entre ellas, destacan las charlas motivacionales que ya se han organizado para más de 900 alumnos de panadería y pastelería para paliar el problema de la falta de personal o el ofrecimiento del programa 'Ibrelleu' de relevo empresarial para evitar que los establecimientos cierren por jubilación.

Una de las novedades que se llevará a cabo este año durante la Semana del Pan es un taller destinado al alumnado de 5º y 6º de Primaria para que descubran el proceso de elaboración del pan tradicional, los beneficios de consumir un producto local y saludable, y fomentar el conocimiento de este oficio.

El conseller ha asegurado que esta actividad es una manera de "educar a futuros consumidores, que prueben el producto pero también sean conscientes de los hornos que hay en su municipio y que puedan introducir a los padres en el consumo de pan elaborado en obrador".

Los alumnos del CEIP Sa Graduada de Sa Pobla serán los primeros en disfrutar de este taller, impartido por el panadero José Luís Jaume del Forn de Can Paco. La Semana del Pan prevé, entre otros actos, una ruta por los hornos emblemáticos de Inca, y una clase magistral dirigida al alumnado especializado y profesionales a cargo de Simó Moreno de S'Era Forn Artesà de Sineu.

La ADRBalears gestiona, junto con la Associació de Forners i Pastissers, la marca 'Pa d'Aquí, forn i tradició', a la que están adheridos 276 establecimientos con obrador que ofrecen al menos dos tipologías de pan tradicional y elaboran el 70% de los productos que tienen a la venta.

Uno de los principales objetivos es que los consumidores identifiquen este sello con un producto de calidad, saludable y de proximidad.

Los consumidores pueden consultar los hornos de Pan de Aquí en la web de la marca. Además de los establecimientos y sus productos, los visitantes pueden conocer los panes considerados como tradicionales de Baleares: 'pà pagès' (blanco o moreno), 'pa de xeixa', 'llonguet', 'panet d'oli', 'galletes fortes de Eivissa', 'galleta d'oli', 'cóc de Ciutadella', 'magraneta' y viena.

Debe tenerse en cuenta que, según el 'Informe de consumo alimentario en España 2024' del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo de pan en Baleares fue de 30,65 kg por persona, al superar la media española, que se situó en 24,45 kg. Estos datos muestran que el consumo de este alimento ha aumentado con respecto a 2023 en 1,54 kg por persona en Baleares, mientras que a nivel nacional ha disminuido en 0,5 kg.