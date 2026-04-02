El Govern ya cuenta con un diagnóstico de los retos, duplicidades y riesgos de la implantación del modelo Barnahus - CAIB

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ya cuenta con un diagnóstico de los retos, posibles duplicidades y puntos de riesgo de revictimización de la implantación del modelo Barnahus, un sistema integral de atención a menores que han sido víctimas de violencia sexual.

El diagnóstico ha sido elaborado a lo largo de las tres reuniones técnicas que el grupo de trabajo territorial para la implantación de la iniciativa ha celebrado desde el inicio del año.

A lo largo de estas sesiones, según ha informado la Conselleria en un comunicado, el grupo ha realizado un diagnóstico compartido de la situación actual en Baleares, identificando los principales retos del sistema, posibles duplicidades y puntos de riesgo de revictimización en la atención a los menores.

Asimismo, se ha analizado en detalle el circuito actual de actuación --desde la detección y notificación hasta la valoración y protección-- comparando la práctica entre islas y contrastándola con el protocolo vigente.

En la última sesión, celebrada el pasado miércoles, los trabajos se centraron en la adaptación del modelo Barnahus a la realidad de Baleares y se abordaron aspectos como la valoración de los casos, el acompañamiento y el tratamiento de las víctimas, así como la definición de los servicios que deberán integrarse en el modelo.

El grupo de trabajo está conformado por profesionales de los ámbitos social, sanitario, judicial, educativo y las fuerzas y cuerpos de seguridad y persigue el objetivo de definir un modelo "común, coordinado y centrado en el bienestar del menor".

"Este trabajo técnico es fundamental para garantizar una respuesta coordinada, eficaz y adaptada a las necesidades de los niños y niñas. Estamos construyendo un modelo que evita la revictimización y sitúa su bienestar en el centro de todo el sistema", ha destacado la consellera del ramo, Sandra Fernández.

El modelo Barnahus permite concentrar en un único espacio todas las intervenciones necesarias, desde la atención psicológica y médica hasta la exploración forense y la coordinación judicial.

Su implantación busca una mejora sustancial en la detección precoz, la calidad de la prueba judicial y la atención terapéutica a las víctimas.

El grupo de trabajo se enmarca en el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Baleares, que coordina el despliegue de la Estrategia Barnahus en todo el territorio.

Este proceso permitirá avanzar hacia la creación de al menos uno de estos recursos en cada isla, en colaboración con los consells insulares y con el apoyo técnico de entidades especializadas.