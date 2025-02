Los grupos parlamentarios tienen hasta el próximo martes para proponer un nuevo director general de IB3

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios disponen hasta el próximo martes para proponer a un candidato a director general de IB3 que sustituya a Albert Salas, quien esta semana ha presentado formalmente su dimisión.

Así se ha acordado en la Junta de Portavoces del Parlament de este miércoles y lo han expuesto los representantes de los grupos en la sucesivas ruedas de prensa. La oposición ha dejado en manos de los 'populares' la propuesta de un candidato, quienes han asumido su responsabilidad como grupo mayoritario.

"Desde el PP intentaremos consensuar un nombre que sea un profesional neutral e independiente, y que tenga mucha capacidad de gestión, sabiendo que IB3 es un ente muy importante, grande, con mucho presupuesto y muchos trabajadores", ha indicado el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras.

Preguntado por los periodistas, no se ha aventurado a adelantar el nombre de un posible candidato ni a detallar el perfil que el PP pretende poner sobre la mesa. "Es una plaza de dirección y debe ser un profesional que conozca bien la profesión, aunque no quiero decir si debe ser periodista o no. Debe ser neutral e independiente en las informaciones y los temas de actualidad política, y es evidente que debe tener capacidad de gestión", ha apuntado.

Después de que el resto de grupos parlamentarios dejaran el primer movimiento en manos de los 'populares', Sagreras ha asegurado que asumirán "la responsabilidad de búsqueda de consenso" como ya hicieron con la elección de Salas, cuando acordaron con Vox y después obtuvieron el apoyo de otras formaciones de la oposición.

EN MANOS DEL PP

El portavoz del grupo socialista, Iago Negueruela, ha considerado que "lo normal" sería que la propuesta de un posible nuevo director general --que tendrá que ser validado por el pleno del Parlament-- naciera "del grupo que tiene más diputados".

"Creo que está dentro de sus competencias buscar consensos, porque tienen 25 diputados y el nombramiento necesita de 30 votos en segunda vuelta --en primera la mayoría debe ser de tres quintos--. Es el momento de que el PP busque estos consensos, si los va a buscar, y el tema es suficientemente importante como para que empiece a trabajar desde ya", ha dicho Negueruela.

En términos similares se ha expresado la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien ha aseverado que si el grupo 'popular' presenta un candidato que consideren continuista con el trabajo realizado por Salas podrán "llegar a un acuerdo". "De momento vamos a espera a que nos digan, y si tenemos coincidencia daremos por bueno el candidato que ellos digan", ha indicado.

A su juicio, el futuro director general del ente público debe cumplir con los requisitos de "imparcialidad", dado que ha lamentado que haya periodistas de la casa "que tienen una ideología y la demuestran a la hora de dirigirse a partidos como el nuestro". "Estamos hartos de escuchar que somos de extrema derecha. Que cada ciudadanos después de escucharnos nos catalogue como ellos piensen", ha añadido.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha confirmado que su grupo, al carecer de la mayoría necesaria, no pondrá sobre la mesa ningún posible candidato. De cualquier modo, ha señalado, por el momento tampoco han sido contactados por otras formaciones para tratar de consensuar un nombre.

LOAS A ALBERT SALAS

Buena parte de los portavoces han loado la labor realizada por Salas a lo largo de su mandato, del que han destacado el aumento de las audiencias o la apuesta por los contenidos transmedia.

"No era un candidato de MÉS pero sí que obtuvo nuestro apoyo al llegar a una serie de compromisos como mantener el catalán como lengua vehicular, apostar por las productoras propias, acabar con el proceso de internalización e iniciar una transición a un escenario transmedia. Creemos que ha cumplido y nos hubiera gustado que acabara la legislatura, pero respetamos su decisión de dimitir", ha indicado el líder de los ecosoberanistas.

Tanto Cañadas como Sagreras le han reconocido su imparcialidad, neutralidad e independencia, así como el incremento de las audiencias tanto en la televisión como en la radio autonómicas.

"Ha sido una persona cercana y eso la mayoría de los grupos lo han reconocido. El grupo popular se ha sentido muy bien tratado y le quiero desear lo mejor en su futuro personal y profesional", ha concluido el 'popular'.