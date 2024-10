De las Heras pide al Prohens una reflexión por sus medidas antisaturación: "Empiezan a apodarla 'Marga la Roja'"

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo parlamentario Vox Patricia de las Heras ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, una reflexión por sus medidas antisaturación, después de que en algunas columnas de opinión "empiezan a apodarla 'Marga la Roja'", según ha apuntado.

De las Heras se ha pronunciado de este modo en una preguntada dirigida al conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en la que le ha recriminado que "hayan copiado el discurso de la izquierda" en sus medidas antisaturación y la "puesta en marcha de unas mesas antiturismo que siguen los dogmas de la Agenda 2030".

El conseller, que se ha repetido en respuestas dadas a diputados anteriores, le ha respondido que las medidas antisaturación que este Govern impulsará son "medidas contundentes y valientes" para paliar la "sensación de saturación" de la que, "de vez en cuando, se habla".

En detalle, y como ya anunció la presidenta Prohens, en el Debate de Política General de Baleares, Bauzá ha señalado que una de las medidas será el incremento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) los meses de temporada alta y reducirlo en los de temporada baja, como respuesta a "la necesidad de repartir más y mejor los visitantes a esta comunidad durante el año".

En este sentido, ha recordado además, que el uso que este Govern hace del ITS es "finalista" y "repercute positivamente en la sociedad", al destinarlo este Govern "sobre todo, al ciclo del agua y, también, a las administraciones locales".

Asimismo, el conseller ha señalado que el Govern "dobla esfuerzos" para "acabar con la oferta turística ilegal", a su modo de ver "una de las principales lacras de este sector, que contribuye a la sensación de saturación".

Estas medidas no han convencido a la diputada de Vox Patricia de las Heras, quien ha comentado que en algunas columnas de opinión "empiezan a apodar a la presidente del Govern balear como 'Marga la Roja'", motivo por el que ha pedido una "reflexión".

"Lo único incuestionable es que Marga Prohens se ha vuelto roja y su PP más de izquierdas que la perilla de Pablo Iglesias, dicen", ha apuntado, dejando claro que no lo dice ella, "lo dice una columna de opinión, que habla de un malestar creciente porque ha plagiado el programa de la señora Armengol en su grueso más progresista".

"Habla de malestar creciente cuando, precisamente, el economista se hace eco del desplome del turismo en Ibiza. Los comercios y restaurantes han hecho saltar la voz de alarma, por qué no están llegando los turistas, se preguntan. Mientras, el nuevo presidente de la asociación de bares y restaurantes de Ibiza y Formentera habla de un ajuste de mercado", ha continuado De las Heras.

"Y mientras tanto su presidente anuncia medidas antiturismo que son aplaudidas y reclamadas por la izquierda. Medidas que ni tan siquiera ellos se atrevieron a adoptar. Adelantan a la izquierda por la izquierda", ha criticado la diputada. "Masificación turística no, masificación de delincuentes es lo que tenemos", ha lamentado, advirtiendo que "como esto siga así, los turistas dejarán de venir por sí mismos, no harán falta medidas".

Por ello, De las Heras ha concluido sus palabras pidiendo al Govern que "abandone el barco de la izquierda y vuelva a las medidas que les llevaron al gobierno de esta comunidad".

Bauzá por su parte le ha querido dejar claro que este Govern "no gobierna a golpe de columna de opinión". Dicho esto, ha reiterado que "la principal preocupación de este ejecutivo en materia turística es afrontar la transformación del modelo actual". Y, ha acabado con un ruego a Vox: "participen en las mesas de trabajo por el Pacto de Sostenibilidad" y "huyan de los prejuicios de la izquierda de que todo está hecho y cocinado". "Hay mucho por hacer", ha sentenciado.

INCREMENTO PRESUPUESTARIO DE LA CONSELLERIA

Por otro lado, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá ha respondido a una pregunta de la portavoz parlamentaria adjunta de Vox, María José Verdú, quien se ha interesado por cómo plantea asegurar que el 34,7% del presupuesto en las cuentas de 2024 se traduzca en una desestacionalización efectiva del turismo.

El conseller ha aclarado a este respecto que este incremento presupuestario ha sido para "dotar de los recursos necesarios a las tres áreas que esta Conselleria asumió", estando ésta especialmente motivada por la asunción del departamento de política lingüística.

En todo caso, se ha mostrado convencido de que este incremento y dado que "las áreas de cultura y deportes se encuentran ligadas a la de turismo, fomentando su desestacionalización esta subida presupuestaria ayudará a obtener mejores resultados en esta última".

A pesar de las palabras del conseller, Verdú ha defendido que, más allá del turismo, "la mejora de infraestructuras culturales y deportivas también son necesarias". Razón ésta por la que ha instado al conseller a que no considere las áreas de cultura y deportes como a "las hermanas pobres del turismo". "No abandonen unas áreas en favor de otras", le ha solicitado. Bauzá se ha comprometido a "no tratar, en ningún caso a la cultura y los deportes como las hermanas pobres de ninguna otra área porque no lo son", ha concluido.