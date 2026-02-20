Herida la conductora de un quad en s'Arenal tras ser embestida por un coche

Archivo - Ambulancias de Baleares. - CAB - Archivo

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer que conducía un quad por s'Arenal ha resultado herida este viernes después de ser arrollada por un coche que ha perdido el control, chocado contra el otro vehículo y después con una palmera.

Los hechos han tenido lugar en el cruce entre la calle San Cristóbal y avenida Miramar del término municipal de Llucmajor, alrededor de las 16.30 horas, según ha adelantado el periódico 'Última Hora' y ha confirmado a Europa Press la Policía Local de Llucmajor.

La mujer realizaba una excursión con otro grupo de personas y en el coche viajaban dos personas, que, tras causar el accidente, han abandonado el lugar aunque después han regresado. Allí se les ha practicado la prueba de alcoholemia pero ha resultado negativa.

Los servicios sanitarios se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde han practicado unos primeros auxilios a la mujer por una posible fractura en la pierna y otra serie de lesiones, para después trasladarla al Hospital de Son Llàtzer.