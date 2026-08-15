Un herido grave tras un accidente de moto acuática cerca del puerto de Palma

Archivo - Profesionales del SAMU 061 en Baleares atendiendo una emergencia. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida grave y otra ilesa tras un accidente en moto acuática este viernes cerca del puerto de Palma. El herido ha sido trasladado en zodiac y después en ambulancia tras ser estabilizado, según ha informado el SAMU 061 de Baleares.

Después, ha sido trasladado con pronóstico grave al hospital Son Espases. Hasta el lugar se han desplazado una unidad de soporte vital avanzado y otro básico, un vehículo de intervención, otro de intervención rápida, un helicóptero, el jefe de guardia y un vehículo de logística.