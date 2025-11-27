Hila (PSOE) pide en el Senado impulsar la ley de memoria democrática y denuncia los "retrocesos" de PP y Vox en Baleares

El senador del PSIB José Hila muestra la imagen de Aurora Picornell en el senado - PSIB

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador del PSIB José Hila ha defendido una moción para dar un nuevo impulso a la ley de memoria democrático y ha denunciado públicamente los "retrocesos" de PP y Vox en Baleares.

En la argumentación de la iniciativa, Hila ha expuesto "la necesidad de reafirmarse" en la defensa de la memoria democrática ante la "ola negacionista" que ha provocado derogaciones de las leyes autonómicas.

Asimismo, ha puesto el acento en el caso de las Islas, donde la derogación de la ley se está tramitando, y en los hechos que protagonizó el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en un pleno en el que rompió una foto de Aurora Picornell.

"Hoy todavía la ultraderecha sigue atacando su memoria, esta es la foto que rompió el presidente del Paralment balear, de Vox, que lo ha llevado a ser investigado por un delito de odio", ha dicho el senador, a la vez que ha mostrado la imagen de Picornell.

Igualmente, ha cargado contra PP y Vox en las Islas por "dinamitar todos los acuerdos" e impulsar "un retroceso de 40 años" tras pactar la derogación de la ley balear de memoria democrática, aprobada en 2018 con gran consenso.

Hila ha recordado que el consenso contó con las aportaciones de los familiares de las víctimas, de la sociedad civil y de gran parte de las fuerzas políticas, por ejemplo, incorporando un centenar de enmiendas del PP.

No obstante, ha lamentado, en la actual legislatura PP y Vox pactaron derogar la ley para investir a la presidenta del Govern, Marga Prohens, "sin importar el dolor que causaba a muchas familias de las víctimas".

Durante su argumentación, ha señalado que durante la tramitación de la derogación Vox retiró su apoyo a los 'populares', de modo que finalmente no se completó la eliminación. También ha recordado que en ese momento, en diciembre del año pasado, el PP y la izquierda acordaron aprobar un decreto a cambio de no derogar la ley de memoria.

"Pero ahora vemos como Prohens y el PP, faltando a su palabra, han vuelto a negociar con Vox y han acordado que para aprobar los presupuestos de 2025 derogarán la ley", ha criticado Hila, quien ha calificado este pacto como "el precio que tienen que pactar PP y Vox para seguir ocupando sus sillas".

Por otro lado, el senador ha criticado los casos de Aragón y Cantabria, donde ya se ha derogado la ley; de la Comunidad Valenciana y Extremadura, donde además de la derogación se han aprobado leyes de la concordia; o la situación de Murcia, Galicia o Madrid, comunidades en las que no se han aprobado leyes autonómicas sobre la materia.