Hito en la sanidad pública de Baleares: realizan en Son Espases las primeras cirugías torácicas robóticas

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Son Espases ha llevado a cabo las primeras intervenciones de cirugía torácica robótica en la sanidad pública de Baleares, "un hito que refuerza la apuesta del centro por la innovación médica".

Según ha explicado la Conselleria de Salud en nota de prensa este viernes, la técnica, basada en la plataforma robótica Da Vinci XI, permite abordar patologías torácicas complejas con procedimientos mínimamente invasivos. Esto se traduce en una recuperación más rápida, menos dolor y mejores resultados clínicos para los pacientes.

La cirugía robótica torácica combina la videotoracoscopia convencional con tecnología de alta precisión. El sistema Da Vinci XI dispone de cuatros brazos articulados que reproducen los movimientos del cirujano desde una consola, con visión tridimensional inmersiva y una capacidad de giro de 360 grados.

Gracias a ello, pueden realizarse intervenciones como lobectomías pulmonares, timectomías o resecciones de tumores mediastínicos sin necesidad de grandes incisiones, reduciendo así el trauma quirúrgico.

Entre los beneficios para los pacientes, destaca el dolor menos intenso postoperatorio, una estancia hospitalaria más breve, una tasa de complicaciones inferior, una mejor preservación de la función pulmonar y una reincorporación más rápida a la vida cotidiana.

Además, en casos de cáncer de pulmón en fases iniciales, la eficacia oncológica de esta técnica es "comparable o incluso superior" a la de la cirugía abierta.

El programa de cirugía torácica robótica fue autorizado durante el primer trimestre del año. Los doctores Ángel Francisco Carvajal Carrasco y Orlando Gigirey completaron su formación en cirugía robótica en Ámsterdam, donde obtuvieron la certificación oficial como cirujano de consola y asistente, respectivamente.

La Conselleria ha subrayado que la incorporación de esta tecnología supone "una trasformación profunda en la especialidad de cirugía torácica", lo cual sitúa a Son Espases como un "centro pionero en Baleares" por su apuesta por una medicina más precisa, segura y centrada en el paciente.