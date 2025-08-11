Un hombre de unos 35 años resulta herido grave tras ser atropellado en Sant Antoni

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061 de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

IBIZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 35 años se encuentra grave tras ser atropellado en Sant Antoni (Ibiza).

Según ha informado el SAMU 061, el aviso del suceso ha tenido lugar este lunes a las 02.08 horas.

Desde la central de coordinación han activado una Unidad de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico, que han asistido y estabilizado en el lugar al paciente. Además, se ha activado el código trauma en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde el hombre ha ingresado.