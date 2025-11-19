Un hombre con antecedentes por homicidio acepta seis años de cárcel por intentar matar a otro en Palma

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Baleares, a 17 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre con antecedentes por homicidio ha aceptado este miércoles seis años de cárcel tras admitir que intentó matar a otro hombre en Palma en 2024.

Las partes han llegado este miércoles a un acuerdo antes del juicio que iba a celebrarse en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Fiscalía reclamaba inicialmente una condena a diez años de prisión.

El hombre ha reconocido que la noche del 23 de mayo de 2024 cuando la víctima le invitó a abandonar el inmueble, iniciaron una discusión que acabó con el acusado clavándole un cuchillo de hoja dentada en el cuello.

El sospechoso abandonó el lugar sin atender al hombre, quien tuvo que ser intervenido de urgencias por unas heridas que, según el informe forense, pudieron ser mortales.

El acusado fue condenado en 2008 por la Audiencia Provincial de Las Palmas a 12 años de prisión como autor de un delito de homicidio.