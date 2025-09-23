Un hombre, herido grave en un accidente entre un coche y una moto en la carretera de Inca a Sineu

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave, este martes, en un accidente entre un coche y una moto en la carretera de Inca a Sineu.

Según ha informado el SAMU 061, el suceso ha ocurrido en torno a las 11.55 horas de esta jornada, en la carretera de Inca a Sineu (MA 3240).

La Central de Coordinación del SAMU 061 ha movilizado hasta el lugar de los hechos una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA); una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), con dos técnicos de emergencias sanitarias, y un vehículo Delta-Jefe de Guardia.

El herido ha sido finalmente trasladado, con pronóstico grave, hasta el Hospital Universitario Son Espases, donde se encuentra actualmente ingresado, en la UCI, en estado crítico.