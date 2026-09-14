Un hombre reconoce haber abusado sexualmente de una mujer en s'Illot y evita entrar en prisión

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a dos años de prisión, que han quedado suspendidos, a un hombre que ha reconocido haber abusado sexualmente de una mujer en s'Illot (Sant Llorenç des Cardassar).

Las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad la mañana de este lunes, evitando que se celebrara el juicio oral, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

El procesado ha confesado los hechos y ha aceptado dos años de prisión por un delito de abuso sexual, cuatro menos de los que inicialmente solicitaba la Fiscalía.

En cualquier caso, el tribunal ha aceptado suspender la ejecución de la pena privativa de libertad, por lo que el hombre no deberá entrar en prisión.

También ha sido condenado al pago de una indemnización de 15.000 euros, de los cuales 5.000 han sido consignados antes de la vista judicial.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la madrugada del 11 de julio de 2019. El acusado y la víctima estaban en la terraza de un edificio de s'Illot cuando abuso sexualmente de ella pese a que le manifestó su oposición verbal y se resistió físicamente.