El Hospital Comarcal de Inca acogerá este sábado la tercera edición del 'Open Escacs i Salut'

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Comarcal de Inca acogerá este sábado a las 16.00 horas el 'III Open Escacs i Salut', organizado por la Federación Balear de Ajedrez y el Ayuntamiento de Inca.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Salud, en el marco de este certamen también habrá espacio para los menores, que competirán en un torneo escolar.

El Hospital recibió hace meses tres tableros de ajedrez, donados por el Ayuntamiento de Inca, que están a disposición de todos los pacientes y sus familiares en los jardines de las habitaciones.

Según destaca la Conselleria, está demostrado que, en situaciones de estrés o ansiedad, el ajedrez resulta una actividad muy beneficiosa para los pacientes que tienen que pasar largo tiempo ingresados en un centro hospitalario.