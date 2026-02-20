El Hospital de Inca atendió más de 80.000 urgencias y de 142.000 consultas en 2025

Reunión en el Hospital de Inca - CAIB

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Inca atendió más de 80.000 urgencias y de 142.000 consultas durante el pasado año, según se ha constatado este viernes durante una reunión de la Comisión de Participación Ciudadana del centro hospitalario.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Salud, el equipo directivo del Hospital Comarcal de Inca -encabezado por el gerente, Xisco Ferrer-, junto con el gerente de Atención Primaria de Mallorca, Carlos Raduán, y el director asistencial del Servicio de Salut, Raúl Lara, se ha reunido con diferentes asociaciones de pacientes y con alcaldes y regidores de los municipios de Alcúdia, Búger, Campanet, Costitx, Inca, Lloret, Sa Pobla, Pollença, Santa Margalida y Sineu, en el marco de la Comisión de Participación Ciudadana, que se reúne anualmente.

Durante el encuentro, el gerente del Hospital ha presentado el Plan Estratégico 2025-2030, los retos del 2026 y ha hecho balance de la actividad asistencial del año 2025. En concreto, el pasado año hubo 142.305 consultas, 80.123 urgencias, 5.776 intervenciones quirúrgicas, 109.000 pruebas radiológicas, 5.473 sesiones de diálisis, 89.745 sesiones de fisioterapia y 824 partos.

El gerente ha destacado el esfuerzo de los cerca de 1.250 profesionales del centro y los logros del año pasado, entre los que destacan el nuevo servicio de televisión y teléfono gratuito en todas las habitaciones, la realización de las primeras cirugías endoscópicas de columna lumbar, la inversión en tecnología y las nuevas salas de descanso para familiares de pacientes.

Este hospital asiste a una población de 146.575 personas y dispone de 181 camas de hospitalización, 81 salas de consultas y gabinetes, seis quirófanos y ocho camas para pacientes críticos.