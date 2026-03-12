El Hospital de Manacor conciencia sobre la enfermedad renal crónica a través de la realidad virtual - CAIB

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manacor ha conmemorado este jueves el Día Mundial del Riñón poniendo a disposición de la ciudadanía una experiencia de realidad virtual que permite concienciar sobre la enfermedad renal crónica (ERC).

Desde la mañana se ha instalado una mesa informativa en el vestíbulo del centro hospitalario donde pacientes, familiares y profesionales sanitarios han podido conocer la propuesta inmersiva, que permite "adentrarse en el día a día" de una persona con esta dolencia.

La experiencia, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, facilita una comprensión clara de sus factores de riesgo, de las vías de diagnóstico y de la estrecha interrelación entre los riñones, el corazón y el metabolismo.

La campaña incide en cómo la alteración de uno de estos sistemas impacta en los demás y refuerza el mensaje de que la hipertensión y la enfermedad renal crónica están profundamente vinculadas, pues la primera deteriora la función renal y cardiovascular mientras que la progresión de la ERC agrava los niveles de presión arterial.

El jefe del Servicio de Nefrología del Hospital de Manacor, David Tura, ha subrayado que la enfermedad renal crónica constituye "uno de los principales retos de salud pública a escala global". En España, uno de cada siete adultos padece esta enfermedad y, sin embargo, dos de cada tres desconocen que la tienen.

El doctor ha recordado que las personas con enfermedad renal crónica tienen un riesgo más elevado de sufrir complicaciones cardiovasculares, lo que hace especialmente relevante la identificación temprana de la patología.

La ERC se puede identificar en estadios iniciales por medio de pruebas sencillas y accesibles, como un análisis de sangre para evaluar la función renal o una prueba de orina para detectar la presencia de albúmina, un marcador temprano de daño renal. Detectarla a tiempo permite ralentizar su progresión y disminuir de manera significativa las complicaciones asociadas.