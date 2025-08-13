El Hospital de Manacor recupera el programa para que los niños puedan conocer el Servicio de Paritorio

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manacor ha recuperado el programa '¿Te convertirás en hermano o hermana mayor? Ven a conocer el Hospital' para que los niños, acompañados de su madre, puedan conocer el Servicio de Paritorio, la planta de hospitalización de obstetricia y el circuito que la madre recorrerá el día del parto.

Así, según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa, la Comisión de Lactancia Materna se ha propuesto recuperar este programa, que en su día tuvo muy buena acogida, a partir del primer martes de septiembre. También se hará en diciembre, marzo y junio de 2026.

Tal como explican los profesionales implicados en el proyecto, los niños podrán visitar el lugar donde nacerá su hermano o hermana y conocer el equipo que atenderá a su madre, y luego participarán en una demostración de cómo bañar, vestir y peinar al bebé.

Igualmente, el programa cuenta con la participación de los payasos de Sonrisa Médica, que también estarán presentes para acompañarlos en esta visita.

Las matronas informarán a sus pacientes gestantes sobre este programa y las invitarán a participar acompañadas, si lo desean, del padre o bien de la persona que estará con su hijo mayor el día del parto, que suele ser su abuela u otro familiar cercano.

La intención es que este acompañante actúe posteriormente como cómplice con el niño recordándole la visita y narrándole diferentes momentos. "Ahora mamá está esperando a que tu hermano salga de su barriga en aquella habitación que vimos, ¿te acuerdas?", han expuesto como ejemplo.

La primera visita será el martes 2 de septiembre y empezará a las 10.00 horas. Las gestantes, los niños y sus acompañantes serán recibidos por los responsables del Servicio de Paritorio y de la planta de hospitalización de obstetricia en el vestíbulo del Hospital, donde iniciarán el recorrido por la sala de espera, entrarán en el paritorio y terminarán en la planta segunda.

Durante la visita podrán ver cómo se hacen los cuidados al bebé y entrar en una de las habitaciones y, por último, se contará con la asistencia de los payasos de Sonrisa Médica, que amenizarán la visita.